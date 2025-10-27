Brandschutz in Querfurt Faltbare Zisterne als Lösung des Löschwasserproblems in Zingst
Im Querfurter Ortsteil Zingst war die Wasserversorgung im Brandfall bislang schwierig. Nun setzt die Stadt auf eine besondere Lösung. In einem Gemeinschaftsprojekt wurde diese realisiert.
Zingst/MZ/LOS. - Was aussieht wie ein großes Wasserkissen, das jetzt am Straßenrand der B250 im Querfurter Ortsteil Zingst gegenüber des Schlosses liegt, ist eine oberirdische Zisterne. Sie soll im Brandfall helfen, dass ausreichend Löschwasser im Dorf über einen längeren Zeitraum zur Verfügung steht. Denn das war bisher in Zingst nicht gegeben.