Im Querfurter Ortsteil Zingst war die Wasserversorgung im Brandfall bislang schwierig. Nun setzt die Stadt auf eine besondere Lösung. In einem Gemeinschaftsprojekt wurde diese realisiert.

Ein Kissen mit Wasser: Freiwillige Feuerwehren aus Querfurt und Ortsteilen sowie aus Nebra haben vor Kurzem die oberirdische Zisterne in Zingst befüllt.

Zingst/MZ/LOS. - Was aussieht wie ein großes Wasserkissen, das jetzt am Straßenrand der B250 im Querfurter Ortsteil Zingst gegenüber des Schlosses liegt, ist eine oberirdische Zisterne. Sie soll im Brandfall helfen, dass ausreichend Löschwasser im Dorf über einen längeren Zeitraum zur Verfügung steht. Denn das war bisher in Zingst nicht gegeben.