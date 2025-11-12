Seit 2014 ruht der Personenverkehr auf der Bahnstrecke von Merseburg über die Buna-Werke nach Schafstädt. Die Goethestadt will die Wiederbelebung. Der Bürgermeister zählt Argumente für die Reaktivierung auf. Sachsen-Anhalts Nahverkehrschef antwortet.

Letzter Halt vor dem Aus: Die Burgenlandbahn bediente Bad Lauchstädt bis 2014 – nun kämpft die Stadt um die Rückkehr einer Bahnverbindung.

Bad Lauchstädt/MZ. - Der Glühweinexpress zum Christkind’l-Markt fällt 2025 aus. Vor zwei Jahren brachten Sonderfahrten ab Merseburg die Gäste nach Bad Lauchstädt. Doch in diesem Jahr stünden Güterwagen im Weg, berichtete Bürgermeister Christian Runkel (CDU). Der Betreiber habe die Strecke als Abstellgleis vermietet. Diesen Zustand will die Stadt dringend ändern und wünscht sich eine Rückkehr des Personenverkehrs. Das hat der Bürgermeister den Verantwortlichen von Bahn und Land nun auch noch einmal persönlich vortragen können.