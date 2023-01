Fahrerin landet verletzt mit Auto im Straßengraben

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend unweit von Spergau ist eine Fahrerin schwerverletzt worden.

Spergau - Bei einem Unfall ist am Freitagabend ein PKW mit einem Verkehrsschild kollidiert und schleuderte anschließend in den Straßengraben. Den Angaben der Einsatzleitung zufolge kam die Frau aus Richtung B 91 und landete gegen 21.00 Uhr in einer Rechtskurve kurz vor Spergau auf dem Dach. Die Rettungskräfte befreiten die Verletzte aus dem Auto. Hinzu kam die Freiwillige Feuerwehr Spergau, die als Tragehilfe mitwirkte, die Fahrbahn reinigte und den PKW nach austretenden Stoffen kontrollierte.