Fahren im Saalekreis bald weniger Busse?

MDV-Chef Steffen Lehmann warnt wegen hoher Spritpreise vor der Gefahr von Angebotskürzungen. Was der PNVG-Geschäftsführer Enrico Kretzschmar dazu sagt und zu Nachfolgern des Neun-Euro-Tickets.

Merseburg/MZ - Starke Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr? Steffen Lehmann, Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV), stellte diese Option am Freitag in der Leipziger Volkszeitung in den Raum. „Aufgrund der massiven Kostensteigerungen beim Thema Energie ist es realistischer denn je, dass wir die Angebote 2023 wieder radikal zurückfahren müssen“, sagte er und nannte die Zahl von 50 Millionen Euro, die Verkehrsunternehmen im MDV-Gebiet 2023 zusätzliche bräuchten, um die gestiegenen Sprit- und Stromkosten zu bezahlen.