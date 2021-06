Fachtagung aus Merseburg mit Zuschauern von sechs Kontinenten

Merseburg - Stefano Mele saß im italienischen Vignola und hatte fast Tränen in den Augen, als er während der Live-Schalte aus Merseburg die Botschaft bekam, dass seine Firma den 1. Preis gewonnen hat. Gruppo Fabbri, ein seit langem etabliertes Unternehmen, das Maschinen und Komponenten für die Lebensmittelindustrie herstellt und anbietet, hatte sich mit dem revolutionären Produkt „Nature Fresh“ für den Biopolymer-Innovationspreis beworben: Einer biologisch abbaubaren Verpackungsfolie wie sie zuhauf im Bereich der Obst- und Gemüseverpackung benutzt und gebraucht wird. „Ich fand es schön, dass Stefano so gerührt war, schließlich ist es ja eine große Firma und unser mit 2.000 Euro dotierter Preis vielleicht nicht besonders üppig“, meinte Peter Putsch. Er ist der Vorsitzende des Vereins Polykum, der seit mehreren Jahren einen Kongress für bioabbaubare Kunststoffe durchführt. Zum ersten Mal fand das ganze diesmal online statt.

Putsch selbst, zwei Moderatoren und zwei Übersetzer waren im TV-Studio der Hochschule Merseburg zu Gast, wo sie mit Unterstützung eines größeren Teams aus Medienprofis und Studenten mit ihrer rund achtstündigen Konferenz die für ihre Verhältnisse unglaubliche Zahl von mehr als 700 Zuschauern von sechs Kontinenten erreichten. Gäste aus Nord- und Südamerika waren ebenso zugeschaltet wie Zuschauer aus dem Partnerland Indien, aus Australien, aus Südafrika, Nigeria und natürlich verschiedenen europäischen Ländern.

„Das ist fantastisch“

„Das ist fantastisch. Das hätten wir mit einer Präsenzveranstaltung so nie bewerkstelligen können“, zeigt sich Putsch begeistert. Deshalb habe man schon jetzt entschieden, dass die Konferenz, die 2022 am 14. und 15. Juni stattfinden soll, eine Hybridveranstaltung werden soll. „Wer kommen möchte, kommt in den Saalekreis. Wem der Weg zu weit ist, kann so trotzdem dabei sein. Aber vor allem wollen wir dann mal wieder richtig schwofen“, freut sich Putsch schon aufs kommende Jahr.

Übrigens können sich auch die Erfindungen der bei der Konferenz als Zweit- und Drittplatzierte Geehrten sehen lassen. Der 2. Preis ging an die traceless materials GmbH, ein Start-up aus Hamburg. Die Gründerinnen Anne Lamp und Johanna Baare überzeugen mit einer Technologie, die es erlaubt, aus Nebenprodukten der Agrarwirtschaft vollständig kompostierbaren Bio-Kunststoff herzustellen, der sich zur Verpackung von Lebensmitteln eignet. Nur sieben Monate nach seiner Gründung konnte sich das Start-up bereits ein einstelliges Millioneninvestment sichern.

Der 3. Preis beim Innovations-Award ging an die Genisys GmbH & Co. KG im oberpfälzischen Hahnbach. Genisys ist Händler für Rasenmähroboter und Zubehör. Dass bis zu sechs Millionen jährlich verkaufte Kunststoff-Heringe für Begrenzungskabel überwiegend ewig im Erdreich verbleiben, obwohl sie nach wenigen Wochen überflüssig sind, wollte Firmenchef Richard Götz nicht einfach hinnehmen – und erfand den biologisch abbaubaren Rasennagel. Das hat die Jury überzeugt. (mz)