Die Stadt Merseburg gestaltet den Parkplatz in der Siegfried-Berger-Straße neu. 22 Parkplätze entstehen, und der Platz wird dann erstmals auch beleuchtet sein.

Baumaßnahme in Merseburg

Merseburg/MZ - Das ehemalige Polizeirevier an der Siegfried-Berger-Straße ist mittlerweile zu Wohnungen umgebaut. Auf einem benachbarten Grundstück soll ein Neubau entstehen. Und auch auf dem Parkplatz, der linker Hand liegt, wenn man von der König-Heinrich-Straße in die Berger-Straße fährt, tut sich etwas. Es stehen Parkverbotsschilder am Straßenrand und Absperrzäune zeigen, dass hier Bauarbeiten stattfinden. Passanten grübeln. Wird hier noch ein neues Haus gebaut?