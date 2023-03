Der Mahlzeitendienst des ASB Merseburg versorgt rund um die Kreisstadt täglich 100 Kunden, zumeist Rentner. Die MZ war auf einer Tour an Bord.

Merseburg/MZ - Jeden Tag gegen 10 Uhr klingelt es bei Liddy Sonntag erst an der Haus- und dann an der Wohnungstür. Schon an der Stimme erkennt die sehbehinderte Seniorin, wer ihr heute ihr warmes Mittagessen bringt. Sie ist eine von aktuell rund 100 täglichen Nutzern des Mahlzeitendienstes des Regionalverbandes Saalekreis Süd des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind das alles ältere Leute.