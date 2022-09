Es wird dunkel in Bad Lauchstädts Herzen

Bad Lauchstädt/MZ - Passanten sollten doch eine Taschenlampe bei sich führen. Diesen Ratschlag erteilt René Schmidt, Geschäftsführer der Historischen Kuranlagen GmbH in Bad Lauchstädt, all jenen Spaziergänger, die zwischen 0 und 6 Uhr den Kurpark durchqueren wollen. Denn seit Donnerstags bleiben die neuen LED-Laternen in dieser Zeit aus. Das ist eine der Festlegungen die Schmidt als Konsequenz aus der neuen Energiesparverordnung des Bundes gezogen hat. Die für die Mehrzahl der Lauchstädter noch sichtbarere: Das Goethe-Theater und die historischen Gebäude im Park werden abends und nachts gar nicht mehr beleuchtet.