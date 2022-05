Es geht um Millionen, die Merseburg wahrscheinlich zahlen muss

Die Trinkwasserversorgung Merseburgs liegt ab 2023 wieder in kommunalen Händen.

Merseburg/MZ - Dem Wasser, das in Merseburger Haushalten aus dem Hahn läuft, sieht man es nicht an. Doch es wird aktuell tatsächlich hart darum gekämpft. Und das nicht nur in der Domstadt.