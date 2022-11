Erzeuger der Tannenbäume verändern Preise gegenüber dem Vorjahr nicht

Merseburg/MZ - - Inflation und horrende Preise für Gas und Strom lassen viele Menschen mit Sorge auf das Weihnachtsfest blicken. Aber nicht alles wird teurer. Bei den Weihnachtsbäumen kann man aufatmen. Die Kosten für Tanne & Co. bleiben laut dem Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger im Vergleich zum Vorjahr stabil, wo die Preise etwa für Nordmanntannen bei 21 Euro bis 27 Euro pro Meter lagen und Fichten neun bis zwölf Euro kosteten. Unter den neu gepflanzten Bäumen haben es hingegen laut Bundesverband rund 15 Prozent nicht durch den trockenen Sommer geschafft. Deshalb sei in den Folgejahren keine so gute Ernte mehr zu erwarten wie 2022. Ist das auch im südlichen Saalekreis so? Die MZ fragte nach.

