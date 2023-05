Dana Masters wird zum Auftakt 'Women in Jazz“ in Bad Lauchstädt gefeiert. Was die Jazz-Fans in den kommenden Tagen in Bad Lauchstädt, Halle und Merseburg erwartet.

Bad Lauchstädt/MZ - Auf ihrem Facebook Account hat Dana Masters schon vor Tagen gejubelt: Deutschland wir kommen! Man konnte ihr zuschauen, wie sie Ladekabel , Make up und einen Stapel ihrer aktuellen CD in den Koffer packte, um von ihrer Wahlheimat Nordirland aufs Festland zu fliegen. Bevor sie mit ihrer Band in Berlin und München auftritt, eröffnete die US-amerikanische Sängerin am Freitagabend mit einem gefeierten Konzert das Festival „Women in Jazz“. Sie gab damit erstmals ein Konzert in Ostdeutschland. „Und ich hab' hier mein erstes Schnitzel gegessen“, lacht sie.