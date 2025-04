Wichtiger Meilenstein für Energiepark Bad Lauchstädt Erste Wasserstoffpipeline zum Chemiepark Leuna in Betrieb genommen

Der Energiepark Bad Lauchstädt feiert einen nächsten Meilenstein seines Projektes. Windräder sollen einmal den Strom erzeugen, um in einem Elektrolyseur Wasserstoff herzustellen. Der wird dann per Pipeline in den Chemiepark Leuna transportiert oder auch unter Tage gespeichert. Wie weit das Vorhaben vorangeschritten ist.