Erste BA.5-Fälle im Saalekreis bestätigt

Merseburg/MZ - „Die Pandemie ist nicht vorbei!“ Annegret Muchow, Gesundheitsamtschefin des Saalekreises, hebt diese Aussage hervor. Zwar sind seit dem Höhepunkt der Omikron-Welle im Frühjahr die Infektionszahlen mit dem Coronavirus deutlich gesunken. Doch das Gesundheitsamt beobachtet in den jüngsten Tagen, dass dieser Abwärtstrend gestoppt ist, es teils sogar wieder einen leichten Anstieg gibt. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Saalekreis bei 183. „Unverändert ist die Tatsache, dass Sars-Cov-2 weiterhin in erheblichen Maße in der Bevölkerung zirkuliert“, sagt Muchow.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei noch um die Omikron-Subvariante BA.2. Mittlerweile gibt es im Saalekreis laut Gesundheitsamt aber auch vier bestätigte Fälle mit der Variante BA.5. Die hatte Mitte Mai in Portugal wieder für einen Anstieg der Infektionszahlen gesorgt. Auch hier dürfte die reale Zahl der Infektionen mit dieser Virusversion wohl höher liegen. Wie Muchow erklärt, wird lediglich bei fünf bis zehn Prozent der positive Patienten eine Analyse der Genomsequenz des Virus durchgeführt, mit dem sie infiziert sind – also eine Typenbestimmung. Laut Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts verdoppelte sich der Anteil der BA.5-Infektionen binnen einer Woche auf zehn Prozent.

Ansteckender als die bisherige Omikron-Variante

Es sei bekannt, dass diese Variante eine höhere Infektiosität habe als die bisher dominierende BA.2, sagt Muchow: „Was wiederum erneut zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen könnte.“ Aus bisherigen Veröffentlichungen sei aber auch zu ersehen, dass bei BA.5 in der Regel milde Symptome auftreten. Die Auswirkungen der neuen Variante auf die künftige Entwicklung der pandemische Lage insgesamt, hält die Gesundheitsamtschefin für schwer abschätzbar. Die hänge auch vom Auftreten neuer Varianten, der Impfbereitschaft und dem Verhalten der Bevölkerung ab. Ihre Hinweis: Trotz gesunkener Zahlen sollten die Menschen unbedingt weiter die Empfehlungen zur Vermeidung von Infektionen einhalten.