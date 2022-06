Erneute Verschiebung der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg: Unmut macht sich breit

In Bad Dürrenberg wird derzeit noch viel gebaut. Das Querstück des Gradierwerks ist bereits fertig.

Bad Dürrenberg/MZ - Seit dieser Woche steht es nun offiziell fest: Die Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg wird noch einmal verschoben, die Eröffnung ist nun für 2024 geplant (die MZ berichtete). Die Bauarbeiten gehen trotzdem weiter, der Kurpark bleibt weiterhin geschlossen. Doch nicht nur diese Schließung des Parks trägt dazu bei, was die Einwohner von der Landesgartenschau und der erneuten Verschiebung der Eröffnung halten. MZ hat nachgefragt, was die Leute zu der Entscheidung sagen.