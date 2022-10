Erneute Schockanrufe im Saalekreis scheitern

Am Mittwoch wurden wieder von einem angeblichen Polizisten hohe Summen am Telefon gefordert.

Merseburg/MZ/MIT - Nachdem Anfang der Woche im Saalekreis bereits zehn betrügerische sogenannte Schockanrufe gemeldet worden waren (die MZ berichtete), sind am Mittwoch erneut drei Senioren von Kriminellen kontaktet worden. Laut Polizei erfolgte einer dieser Anrufe in Teutschenthal. Dabei gaben sich die Unbekannten als Polizisten aus und informierten die Betroffenen, dass deren Töchter angeblich schwere Unfälle verursacht hätten und deshalb eine Kaution fällig werde. In allen Fällen seien die Angerufenen nicht auf die Forderungen eingegangen.