Bad Dürrenberg/MZ - Bereits eine Stunde vor Beginn der Stadtratssitzung am Donnerstagabend im Rathaus Bad Dürrenberg versammelten sich besorgte Bürger vor diesem. Im Inneren des Gebäudes wurde dann später der Bau des Windparks, der in den vergangenen Wochen viel in politischen Gremien und in der Bevölkerung diskutiert wurde, bei 19 Nein-, nur vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung, mehrheitlich abgelehnt.