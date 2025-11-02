Inmitten eines neuen Wohngebietes in Bad Lauchstädt erinnert eine Stele an die abgebrannte Kirche Kleinlauchstädt. Wer dies möglich gemacht hat

Bad Lauchstädt/MZ. - In der Siedlung Kleinlauchstädt ist fast jedes Grundstück bebaut. Eines ist noch frei und ein weiteres wird frei bleiben. Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU) steht vor einem Haufen Erde, der längst bewachsen ist. „Wir können den Haufen nicht wegmachen“, sagt er. „Er hat Bedeutung.“ Denn darunter sind die Reste der ehemaligen Dorfkirche von Kleinlauchstädt und seit Freitag erinnert eine Stele an den Ort.