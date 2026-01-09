weather schneeregen
  Das Sterben wird teurer: Erhöhungen bei den Friedhofsgebühren im Weida-Land

Das Sterben wird teurer Erhöhungen bei den Friedhofsgebühren im Weida-Land

Neue Satzungen sind in Mitgliedsgemeinden des Weida-Landes zum 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Diesen sind die neu kalkulierten Gebühren und auch neue Regelungen zu entnehmen. So ist beispielsweise in einer Kommune zukünftig die Tuchbestattung möglich.

09.01.2026, 16:00
Für kommunale Friedhöfe im Weida-Land gelten seit 1. Januar 2026 neue Gebühren.
Weida-Land/MZ. - In den Gemeinden Steigra, Farnstädt, Nemsdorf-Göhrendorf und Obhausen sowie in der Stadt Schraplau sind zum 1. Januar 2026 neue Satzungen für die kommunalen Friedhöfe und zugehörige Gebührensatzungen in Kraft getreten.