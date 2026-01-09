Das Sterben wird teurer Erhöhungen bei den Friedhofsgebühren im Weida-Land

Neue Satzungen sind in Mitgliedsgemeinden des Weida-Landes zum 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Diesen sind die neu kalkulierten Gebühren und auch neue Regelungen zu entnehmen. So ist beispielsweise in einer Kommune zukünftig die Tuchbestattung möglich.