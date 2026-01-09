EIL
Das Sterben wird teurer Erhöhungen bei den Friedhofsgebühren im Weida-Land
Neue Satzungen sind in Mitgliedsgemeinden des Weida-Landes zum 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Diesen sind die neu kalkulierten Gebühren und auch neue Regelungen zu entnehmen. So ist beispielsweise in einer Kommune zukünftig die Tuchbestattung möglich.
Weida-Land/MZ. - In den Gemeinden Steigra, Farnstädt, Nemsdorf-Göhrendorf und Obhausen sowie in der Stadt Schraplau sind zum 1. Januar 2026 neue Satzungen für die kommunalen Friedhöfe und zugehörige Gebührensatzungen in Kraft getreten.