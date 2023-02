Eichenstämme, die zum Teil bei der Verkehrssicherungsmaßnahme an der L172 bei Ziegelroda entnommen wurden.

Querfurt/MZ - Die Aufforstungsaktivitäten, die in jüngster Zeit im Querfurter Stadtwald durchgeführt wurden, erweisen sich als erfolgversprechend. Laut Stadtförster Julius Holitschka gibt es beispielsweise auf dem Areal nahe Ziegelroda, für das die Saalesparkasse Geld für rund 15.000 Bäume zur Verfügung gestellt hatte, einen hervorragenden Anwuchs. Dieser ließe sich auf fast 95 Prozent schätzen, sagte er. Auch im sogenannten Zukunftswald am Querfurter Waldweg, wo in einem Projekt der Stadt zusammen mit Bürgern über 4.600 Bäume gepflanzt wurden, sei ein guter Anwuchs zu beobachten.