Letzter Wille missachtet? Auch nach elf Jahren keine Kinder-Stiftung in Bad Dürrenberg

In Bad Dürrenberg soll es eine Stiftung geben, die sozial schwache Kinder und Jugendliche unterstützt. Doch die lässt weiter auf sich warten.

Bad Dürrenberg/MZ - Der Name scheint schon einmal klar zu sein – sie soll „Barbara Böhland Stiftung“ heißen. Vielmehr ist jedoch auch elf Jahre nach dem Tod einer Bad Dürrenbergerin nicht entschieden. Mit ihrem Tod hat Charlotte Böhland verfügt, dass ihr Nachlass in eine Stiftung fließen soll, die den Namen ihrer bereits verstorbenen Tochter tragen und deren Zweck die Unterstützung von sozial schwachen Kindern und Jugendlichen in Bad Dürrenberg sein soll. Doch bislang gibt es diese Stiftung nicht – sehr zum Unverständnis der Stadt und ihrer Stadträte.