weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Immaterielles Kulturerbe: Er hat den Hut auf: Ein ganzes Dorf fiebert der Spergauer Lichtmeß entgegen

EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt

Immaterielles Kulturerbe Er hat den Hut auf: Ein ganzes Dorf fiebert der Spergauer Lichtmeß entgegen

Vom Pritscher zum Oberhaupt. Dennis Gehrmann ist als erster Küchenbursche für die diesjährige Lichtmeß verantwortlich. Zwischen Freude, Hürden und Tradition.

Von Katrin Sieler 12.01.2026, 12:30
Dennis Gehrmann ist erster Küchenbursche bei der Spergauer Lichtmeß 2026 und steckt mitten in den Vorbereitungen.
Dennis Gehrmann ist erster Küchenbursche bei der Spergauer Lichtmeß 2026 und steckt mitten in den Vorbereitungen. Foto: Katrin Sieler

Spergau/MZ. - Den Hut hat – im wahrsten Sinne des Wortes – Dennis Gehrmann in diesem Jahr auf. Er ist erster Küchenbursche bei der Spergauer Lichtmeß und somit maßgeblich für die Umsetzung des Festes und die Veranstaltungen rund um das bunte Treiben des immateriellen Kulturerbes verantwortlich.