Vom Pritscher zum Oberhaupt. Dennis Gehrmann ist als erster Küchenbursche für die diesjährige Lichtmeß verantwortlich. Zwischen Freude, Hürden und Tradition.

Er hat den Hut auf: Ein ganzes Dorf fiebert der Spergauer Lichtmeß entgegen

Dennis Gehrmann ist erster Küchenbursche bei der Spergauer Lichtmeß 2026 und steckt mitten in den Vorbereitungen.

Spergau/MZ. - Den Hut hat – im wahrsten Sinne des Wortes – Dennis Gehrmann in diesem Jahr auf. Er ist erster Küchenbursche bei der Spergauer Lichtmeß und somit maßgeblich für die Umsetzung des Festes und die Veranstaltungen rund um das bunte Treiben des immateriellen Kulturerbes verantwortlich.