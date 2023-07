In der Fichtensiedlung in Querfurt fand der symbolische Spatenstich für das Millionen-Projekt des Telekommunikationsdienstleisters Envia-Tel statt. Mehr als 4.300 Privathaushalte und Gewerbetreibende in Querfurt können vom Ausbau profitieren.

Querfurt/MZ/LOS - „Wir setzen hier einen weiteren infrastrukturellen Meilenstein“, sagte Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) Freitag beim symbolischen Spatenstich, zu dem der Telekommunikationsdienstleister Envia-Tel in die Fichtensiedlung in Querfurt eingeladen hatte. Das Unternehmen startet im Juli mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau für Privathaushalte in der Quernestadt und wird in den nächsten Monaten über 30 Kilometer Glasfaserleitungen verlegen. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund zehn Millionen Euro. Der Ausbau erfolgt rein eigenwirtschaftlich, ohne Fördermittel. Mehr als 4.300 Privathaushalte und Gewerbetreibende in Querfurt können davon profitieren.