Entsorgung im Saalekreis Umweltkalender wird ab kommendem Jahr nicht mehr an alle Haushalte geliefert

Der Umweltkalender des Saalekreises soll ab dem Jahr 2024 nur noch an zentralen Stellen erhältlich sein. Der Kreis will den Kalender nicht mehr in jeden Haushalt zustellen und halbiert die Auflage.