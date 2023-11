Biotonnen und Restmüllbehälter betroffen Entsorgung im Saalekreis: 25.000 Datenchips in Tonnen müssen gewechselt werden

Die Entsorgungsgesellschaft Saalekreis mbH wird den Tausch der Chips in den nächsten Monaten in Orten des Kreises durchführen. Warum der Wechsel nötig ist und was Kunden der EGS beachten sollten.