Weil die aktuelle 220-kV-Leitung nicht genug Kapazitäten hat, will der Netzbetreiber 50Hertz zwischen Bad Lauchstädt und dem sächsischen Pulgar eine neue Höchstspannungsleitung errichten. Von dem Projekt „Energiedreieck Mitteldeutschland“ soll besonders der Chemiestandort Leuna profitieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipzig/Bad Lauchstädt/MZ - Der Name ist eine Anspielung auf das Chemiedreieck Mitteldeutschland. Bitterfeld, Buna, Leuna. Bis in die Gegenwart prägende Standorte für die Industrielandschaft im Süden Sachsen-Anhalts. Doch während sie ihren Energiehunger jahrzehntelang vor allem durch Kohle und später auch Gas stillten, wächst heute der Bedarf an Strom aus erneuerbaren Energien.