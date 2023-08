Energiewende in Sachsen-Anhalt Heizen: Wird die Chemieindustrie im Saalekreis zum Lieferant für Fernwärme?

In den großen Chemiestandorte in Leuna und Schkopau entsteht täglich viel Abwärme. Zu Teilen bleibt die bisher ungenutzt. Einige Stadtwerke vor Ort, aber auch in Leipzig wollen das gern ändern. Die Betreiber, Dow, TotalEnergies und die InfraLeuna, sind interessiert.