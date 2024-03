Antrag auf Bürgerbegehren Streit um Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Ackerland in Braunsbedra - "Größe des Projekts kritisch"

Die Bürgerinitiative (BI) Braunsbedra hat ein Bürgerbegehren zu den geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Ackerland in Krumpa und Großkayna beantragt. Sie üben Kritik an dem landesweit größten Agri-PV-Anlagen-Projekt. Die Mehrheit des Stadtrats hält den Antrag für zulässig. Die Stadt sieht das anders. Was der Bürgermeister sagt.