Endspurt beim Tunnelbau auf der B181 in Merseburg

Merseburg/MZ - An der Baustelle der B181 in Merseburg, Höhe Saalehang, geht es in den Endspurt. Hier wurde der Fußgängertunnel in zwei Bauabschnitten erneuert. Die Straße war jeweils in eine Richtung gesperrt. Als erstes wurde die Richtungsfahrbahn Merseburg fertiggestellt. Nun teilt die Landesstraßenbaubehörde zum aktuellen Stand mit, dass die Fertigteilmontage auf der Richtungsfahrbahn Leipzig in den letzten Tagen realisiert werden konnte. Ab jetzt erfolge die Komplettierung bis hin zum Fahrbahnbelag.

Ein Fertigstellungstermin Anfang September sei machbar, wenn nicht Witterungsverhältnisse oder Materialbeschaffungsschwierigkeiten auftreten.