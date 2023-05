Endspurt am Neubau an der Kita in Langeneichstädt

Über den Stand der Bauarbeiten an der Kita Langeneichstädt kann man sich am Dienstag vor Ort informieren.

Langeneichstädt/MZ - - Die Arbeiten am Erweiterungsneubau der Kita „Warteknirpse“ in Langeneichstädt sind auf der Zielgeraden. Derzeit wird dort die Wärmedämmung am Verbindungsbau angebracht und die verspätet gelieferte Heizung installiert. In der Müchelner Stadtratssitzung im April wurde die Gestaltung der Außenanlagen an eine Firma vergeben. Der Neubau könne im ersten Halbjahr dieses Jahres bezogen werden, sagte Andreas Marggraf, parteiloser Bürgermeister der Stadt Mücheln, zu der Langeneichstädt gehört, in der Ratssitzung. Und wenn der Umzug erfolgt sei, könne die Sanierung des alten, durch Hochwasser beschädigten, Kitateils beginnen.