Endet die Vollsperrung der B 181 in Wallendorf doch eher als geplant?

Vollsperrung der B 181 in Wallendorf: Seit Montag, 6. März, wird der Umleitungsverkehr über Günthersdorf, Rodden, Kötzschau geführt.

Leuna/Wallendorf/MZ - Wird der Zeitraum für die Vollsperrung der B 181 in Wallendorf, die am 6. März begann, nun doch kürzer als gedacht? Davon war zumindest im Bauausschuss der Stadt Leuna die Rede. Anstatt bis zum 16. Juni, solle die Vollsperrung jetzt nur noch bis zum 3. Juni gehen, hieß es. Wohl aufgrund des öffentlichen Drucks, sagte Bauamtsleiter Silvio Lämmerhirt. Die Pläne der Vollsperrung mit Umleitung über Kötzschau, Rodden und Günthersdorf hatte für mächtig Unmut in den betroffenen Ortschaften und Kommunen gesorgt.