Leunas Bürgermeisterin Dietlind Hagenau nimmt nach 28 Jahren ihren Hut

Dietlind Hagenau hat in drei Jahrzehnten nie ein Blatt vor den Mund genommen. Sie legte sich auch mit der Landesregierung an, wenn sie die Interessen von Leuna gefährdet sah. Auch im Abschiedsinterview macht sie keine Ausnahme. Sie kritisiert Fördermittelunwesen und dass sich Deutschland zu Tode verwalte.

Leuna/MZ - Das Ende einer Ära. Es ist nicht weniger, wenn Dietlind Hagenau an diesem Mittwoch ihren letzten Arbeitstag im Leunaer Rathaus hat. 32 Jahre arbeitete die gelernte Chemiekantin und promovierte Ökonomin dort. Von 1990 bis 1994 als Stellvertreterin, die letzten 28 Jahre als Bürgermeisterin. Nun übergibt sie an Michael Bedla (CDU). Im Abschiedsinterview mit Robert Briest blickt sie auf die Anfänge in den wilden 1990ern zurück und nimmt wie üblich kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Sonderrolle der Chemiestadt geht.