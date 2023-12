Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Wir verstehen nicht, warum es so lange gedauert hat“, sagt Lena Savchenko (alle Namen der Familienmitglieder geändert). Die junge Frau mit schwarzem Haar ringt immer wieder mit den Tränen. Denn was sie berichtet, ist der Tod ihrer nicht einmal zweijährigen Tochter Victoria. Sie will davon erzählen, denn die Familie hat das Gefühl, dass ihr Kind durch das Raster des deutschen Gesundheitssystems gefallen ist – auch, weil sie selbst noch kein Deutsch sprechen. Und sie will zugewanderte Eltern ermutigen, hartnäckig zu bleiben, bis sie es geschafft haben, für ihr Kind einen Fuß in die Tür des Gesundheitssystems zu bekommen.