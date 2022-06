Eltern beklagen eklatanten Lehrermangel an der Grundschule Schkopau

Englischunterricht findet schon seit einem halben Jahr nicht mehr statt. Nun hat die Elternschaft einen offenen Brief an das Bildungsministerium geschrieben.

Schkopau/MZ - Chaotisch, instabil und einfach nicht mehr akzeptabel: So beschreiben Eltern von Schülern der Grundschule Schkopau die aktuelle Situation in der Bildungseinrichtung. Dort herrsche seit geraumer Zeit ein eklatanter Lehrermangel. „Auf dem Papier gibt es genügend Lehrer an der Schule“, sagt Andrea Thum, Mutter eines Kindes in der dritten Klasse. Doch die Realität sehe anders aus. Aufgrund von Langzeiterkrankungen und Schwangerschaften beziehungsweise Elternzeit stünden für sieben Klassen nur sechs Lehrkräfte zur Verfügung - plus eine Abordnung von einer anderen Einrichtung für Musikunterricht.