Die 23-jährige Ella Reiter wird beim Evangelischen Kirchspiel in Querfurt tätig sein. Sie ist familiär und musikalisch in der Region verwurzelt - daher keine Unbekannte.

Ella Reiter sitzt vor der Orgel in der Evangelischen Kirche St. Lamperti in Querfurt.

Querfurt/MZ - Vom Studium direkt in den ersten Job heißt es nun für Ella Reiter. Die 23-Jährige wird im Sommer ihren Bachelor in Kirchenmusik an der evangelischen Hochschule in Halle abschließen. Als Regionalkantorin in Querfurt ist sie bereits seit dem 1. Januar tätig. Am 7. Mai wurde sie bei einem Gottesdienst von Superintendentin und Gemeindepädagogin Caroline

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Butzkies und Pfarrerin Kathrin Käss offiziell in ihr Amt eingeführt und erhielt den Segen für ihre Arbeit. Passenderweise fand an diesem Tag eine Kantate statt, bei der das Singen im Vordergrund steht.