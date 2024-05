Bei Zivilstreitigkeiten muss es nicht gleich vors Gericht gehen. Bürger können sich in solchen Fällen an die Schiedsstelle ihrer Stadt oder Gemeinde wenden. Elke Klüber aus Horburg ist die neue Schiedsfrau der Stadt Leuna. Wie sie zu dem Ehrenamt kam.

Leuna/MZ. - Ob Ärger mit den Nachbarn, Beleidigungen oder Bedrohungen: Bei Zivilstreitigkeiten muss es nicht gleich vors Gericht gehen. Bürger können sich in solchen Fällen an die zuständige Schiedsstelle ihrer Stadt oder Gemeinde wenden. Die ist dafür da, um Streitigkeiten zu schlichten und den Parteien zu einer außergerichtlichen Einigung zu verhelfen. In Leuna gibt es jetzt eine neue Schiedsfrau: Elke Klüber aus Horburg hat sich für dieses Ehrenamt entschieden.

Die 67-Jährige ist vergangenes Jahr in Rente gegangen. „Danach wollte ich etwas Nützliches, Ehrenamtliches machen. Das hatte ich mir schon immer vorgenommen“, erzählt sie. Zunächst hatte sich Elke Klüber als Schöffin beworben, das hatte jedoch nicht geklappt. Dann ist die Horburgerin auf die Ausschreibung der Stadt Leuna aufmerksam geworden, die die Schiedsstelle neu besetzen wollte. „Ich habe lange überlegt und dann entschieden, mich zu bewerben. Am nächsten Tag bekam ich schon einen Anruf von der Stadt.“ Klüber wurde zu einem Kennenlernen eingeladen und bekam die Zusage für das Ehrenamt.

Zunächst ging es für die Rentnerin auf einen zweitägigen Lehrgang nach Wernigerode. Dort lernte sie die Grundlagen für die Arbeit in der Schiedsstelle: Wofür ist man als Schiedsperson zuständig – was darf man schlichten und was nicht? Wie lädt man den Antragsgegner ein und wie moderiert man? Im Herbst steht noch ein Seminar speziell für das Themengebiet Strafrecht an.

Jetzt geht für Elke Klüber die Praxis los, denn ihr erster Fall ist reingekommen, den sie bald verhandeln wird. Für die Horburgerin ist das eine neue Erfahrung. Das Streitschlichten ist für sie aus beruflichen Gründen jedoch kein gänzlich neues Thema. Denn Elke Klüger war als Bezirksleiterin bei dem Drogeriemarkt Müller tätig und war dort für zahlreiche Filialen verantwortlich. „Auch da musste ich manchmal in Personalangelegenheiten schlichten. Deshalb traue ich mir die Aufgabe als Schiedsfrau auch zu.“ Fachliche Unterstützung bekomme sie vom Amtsgericht, von dem sie auch vereidigt worden ist.

Wenn es zu einer außergerichtlichen Einigung der Parteien mithilfe der Schiedsstelle kommt, ist diese bindend für die Beteiligten. Falls keine Lösung gefunden wird, stellt die Schiedsstelle eine sogenannte Erfolgslosigkeitsbescheinigung aus, mit der die Betroffenen dann zu Gericht gehen können. In einigen Bereichen ist ein Schlichtungsversuch vom Gesetzgeber übrigens zwingend vorgeschrieben, bevor Klage eingereicht werden kann.

Die Schiedsstelle Leuna ist zu erreichen unter Tel. 0151/21690862. Sprechstunde ist jeden 3. Donnerstag im Monat von 17-18 Uhr im Rathaus Leuna.