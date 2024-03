Am Energiepark Bad Lauchstädt haben die beteiligten Projektpartner am Donnerstag das Richtfest für das Gebäude des Großelektrolyseurs gefeiert. Er soll 2025 den Betrieb aufnehmen.

Bad Lauchstädt/mz. - Mächtige Betonpfeiler deuten die Dimensionen des zukünftigen Herzstückes an. Aus dem Boden ragen noch Stahlstreben. Es ist bislang noch ein Betonskelett, soll aber schon bald dem Elektrolyseur im Energiepark Bad Lauchstädt eine sichere Hülle bieten. Am Donnerstag haben die zahlreichen Projektpartner des Energieparks das Richtfest für das Gebäude des Elektrolyseurs gefeiert. Noch in diesem Jahr soll das Herzstück folgen, bevor 2025 der Probebetrieb startet.