Eisregen und Blitzeis bringt Fußgänger im Saalekreis zu Fall

Merseburg/MZ - Auf die frostigen Schneetage folgte am Montag Regen und Tauwetter. Das sorgte auch im Saalekreis vielerorts für Blitzeis, vor allem auf Fußwegen. So registrierte die Leitstelle in Merseburg allein zwischen 9.30 Uhr und 11.15 zwölf Patienten, die wegen Sturzverletzungen versorgt werden mussten. Elf von ihnen kamen zur Behandlung in Kliniken. Das Notfallzentrum des Merseburger Krankenhauses behandelte am Montag ein gutes Dutzend Sturzopfer, meist mittleren Alters. Sie hatten Hand- und Sprunggelenksverletzungen sowie Schädelprellungen.