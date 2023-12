Nach dem Einsturz des Zeltdachs, hat die Eisbahn in Merseburg mit Verspätung geöffnet. Star-Gast und Olympia-Sieger Thorsten Margis ist Ehrengast zur Eröffnung und gibt private Einblicke.

Nach eingestürztem Zelt: Eisbahn in Merseburg öffnet Open Air

Merseburg/MZ. - Nichts lässt mehr darauf schließen, dass über der Eisbahn in Merseburg ein Dach war, das am Donnerstag eingestürzt ist. Stattdessen drehen am Sonntag kurz nach 13 Uhr die ersten Eisläufer ihre Runden auf dem Eis, während leise der Schnee rieselt. Ein idyllisches Bild, nichts ist mehr davon zu sehen, dass Merseburg nur knapp einer Katastrophe entgangen ist.