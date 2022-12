Schock vor Heiligabend: Konsum in Innenstadt von Merseburg schließt

Was die Schließung des Konsums in der Innenstadt von Merseburg bedeutet und was betroffene Kunden dazu sagen. Warum der OB stinksauer auf die Genossenschaft ist.

Merseburg/MZ - „Wann schließt der denn? Am 23. Dezember? Oh, Gott! Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt“, sagt die 84-jährige Frau und hält sich an ihrem Einkaufswagen fest. „Und was mache ich dann?“ Die Dame sieht tatsächlich geschockt aus. Ist der Konsum in der Merseburger Innenstadt doch die einzige Lebensmittelverkaufsstelle, die sie noch gut und aus eigener Kraft erreichen kann. Doch das ist jetzt vorbei.