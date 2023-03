Horburg/MZ - Nach einigen Monaten und mehreren Gutachten ist die alte, ortsbildprägende Kastanie von Horburg nun Geschichte. Die Stadt Leuna hat am Montag und Dienstag die Fällarbeiten vorgenommen. Am Montag sei das neue Baumgutachten der Stadt vorgelegt worden, heißt es aus der Verwaltung. Noch Anfang Februar sei an der Kastanie ein Zugversuch durchgeführt worden. Damit wurde die Bruchsicherheit und Standsicherheit des Baumes überprüft. Zudem war ein Spürhund im Einsatz, der schon vor Ort auf den Brandkrustenpilz angeschlagen hatte, wie die Stadt berichtete. Eine Probe wurde trotzdem noch im Labor untersucht.

