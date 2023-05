Die Bundespolizei kontrolliert am Bahnhof Merseburg eine 31-Jährige - und verhaftet sie. Denn gegen die Frau liegt ein Haftbefehl vor. Ins Gefängnis muss sie aber nicht, weil ihre Schwiegermutter eingreift.

Schwiegermutter bewahrt junge Frau in Merseburg vor dem Gefängnis

Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof

Merseburg/MZ - Nur der Einsatz ihrer Schwiegermutter hat eine junge Frau in Merseburg vor dem Gang ins Gefängnis bewahrt. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte eine Streife die 31-Jährige am Montag am Bahnhof Merseburg kontrolliert. Bei der Identitätsfeststellung bemerkten die Beamten, dass gegen die Kontrollierte ein Haftbefehl vorlag.