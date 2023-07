Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Obhausen/MZ - Die Regale seien in den vergangenen Wochen schon etwas leerer geworden, sagt die Obhäuserin Roswitha Hilgert, die in der Gemeinde als „Hiddi“ bekannt ist, beim Blick in ihren Lebensmittelmarkt. In gut zwei Wochen, also Ende dieses Monats, wird sie ihr Geschäft in der Puschkinstraße für immer schließen. „Ich gehe in den Ruhestand und möchte ihn genießen“, erklärt die 65-Jährige, die seit fast fünf Jahrzehnten als Verkäuferin arbeitet.