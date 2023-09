Nur eine Fraktion will den Weg für das neue Einkaufszentrum offen lassen. Beide Investoren schauen der Debatte in Bad Dürrenberg von der Seitenlinie zu - geben sich aber kämpferisch und glauben an ihre Projekte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ - In der Entscheidung um ein mögliches Einkaufszentrum an der Breiten Straße in Bad Dürrenberg scheint die FDP/SPD-Fraktion sich weiter für das Projekt einzusetzen. Die anderen Stadträte stellen sich zunehmend auf die Abkehr von dem Projekt ein und wollen sehen, was die neuen Eigentümer der Salinepassage vorhaben. Den beiden Investoren bleibt aktuell nur zuzuschauen – während beide an ihr Projekt glauben.