Kaufen auf dem Land Dorfladen in Liederstädt eröffnet - Ein Ort der Begegnung

Der letzte Einkaufsmarkt in Liederstädt schloss Anfang der 1990er Jahre. Jetzt gibt es in dem Querfurter Ortsteil endlich wieder einen Dorfladen. Wie die Eröffnung am 1. September gelaufen ist und was Kunden sagen.