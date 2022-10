Einige Medikamente sind im Saalekreis nur schwer zu bekommen

Merseburg/MZ - Auf der Suche nach Fiebersaft für das kranke Kind, werden Eltern im Saalekreis in den Apotheken kaum noch fündig. „Der ein oder andere Kollege mag noch Reserven haben, aber es wird derzeit nichts geliefert“, erklärt der Inhaber der Sonnen-Apotheke in Merseburg, Hendrik Veith. Er ist zugleich Sprecher des Landesapothekerverbandes für den Saalekreis und macht deutlich, auch in anderen Bereichen beispielsweise bei Blutdruckmedikamenten gibt es Lieferprobleme. Ein Besserung der Lage ist mittelfristig nicht in Sicht und belastet Apotheker und Ärzte.