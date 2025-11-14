Detlev Donner ist Koch im Gasthaus Schortau, welches bereits seit 400 Jahren in fünfter Generation geführt wird. Warum dies Schicksal ist und er das Herz auf der Zunge trägt.

Eine Wendung des Schicksals: „Koch der alten Schule“ begeistert im Gasthaus Schortau

Schortau - Schortau/MZ. - „Etwas mit Essen wollte ich schon immer machen“, erzählt Detlev Donner vom Gasthaus Schortau. Doch wie es ihn in den Braunsbedraer Ortsteil verschlagen hat, scheint Schicksal gewesen zu sein.