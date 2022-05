Eine Welle für das Müchelner Mühlrad

Die frühere Guts- und heutige Kreativmühle liegt am Geisel-Mühlenwanderweg in Mücheln. Das sich drehende Mühlrad ist der Hingucker.

Mücheln/MZ - Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, heißt es im Volkslied so schön. Doch im Herbst blieb das von der Geisel angetriebene Mühlrad an der Kreativmühle Mücheln stehen. Nichts war mehr zu hören. Die Welle war gebrochen. Dabei ist die direkt am Geisel-Mühlenwanderweg gelegene Attraktion der Hingucker für Touristen.