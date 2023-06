Die meisten Apotheken im Saalekreis beteiligen sich am Mittwoch am bundesweiten Apothekerstreik. Der Merseburger Pharmazeut Hendrik Veith erklärt, warum es für ihn dabei nicht an erster Stelle um Geld geht.

Merseburg/MZ - „Das macht fünf Euro.“ Henrik Veith reicht das Medikament über die Theke. Es herrscht Betrieb am Dienstagmorgen in der „Sonnen-Apotheke“ in Merseburg-Süd. Auch an zwei anderen Schaltern werden Kundinnen bedient. Das wird am Mittwoch nicht passieren. Dann sitzt Veith im Bus nach Berlin. Dort will er mit Kollegen an einer Demonstration seines Berufsstandes teilnehmen.

Seine Apotheke bleibt, wie viele andere im Saalekreis, am 14. Juni geschlossen. Sie beteiligt sich am bundesweiten Ausstand einer Branche, die sonst im Gesundheitssystem eher zu den ruhigen gehört.