Eine junge Röglitzerin hat ihren Traum verwirklicht und bietet Alpakawanderungen an

Röglitz/MZ - Lucas ist der Herdenchef und eher ein ruhiger Vertreter. Der schwarze Loki ist ganz sensibel. Janosch hingegen ist „schnatterig“ und läuft am liebsten vorne weg. Jedes der sieben Alpakas, die auf dem Prinzenhof in Röglitz leben, hat seinen ganz eigenen Charakter. „Oft finden sich die Menschen in ihnen wieder“, erzählt Lisa Knerler. Die junge Frau bietet seit kurzem Alpakawanderungen an. Und meistens werde schnell klar, welches Tier am besten zu einem passe.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<