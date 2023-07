Vieles schien bei den Strukturwandelprojekten auf ein neues Industriegebiet bei Merseburg hinauszulaufen. Das zuständige Entscheidungsgremium beim Saalekreis, hat nun zumindest entschieden, wie es bei der Verteilung der übrigen Kohlemillionen vorgehen will. Eine Kommune kann sich bereits freuen.

Merseburg/Morl/MZ - Die Freude im Rathaus der Gemeinde Petersberg war am Dienstag groß. Man sei froh, den Zeitgeist getroffen zu haben und: „Es ist ein tolles Zeichen für die Zusammenführung von Nord und Süd“, frohlockte Bürgermeister Ronny Krimm (parteilos). Anlass war die Entscheidung der Lenkungsgruppe, dem zentralen Gremium des Saalekreises beim Strukturwandel, vom Vorabend. Diese gab grünes Licht für den Zukunftsspeicher Morl. Die Gemeinde will in dem dreistöckigen, zuletzt von der LPG genutzten Bau für vier Millionen Euro ein Multifunktionshaus einrichten – mit Krippe, Kita und Hort im Erdgeschoss, Treffs für Jugendliche und Senioren, Co-Working-Spaces, Tourismusbüro.